Milan, tornano in campo le squadre del Settore Giovanile

Guardando alle nostre squadre impegnate in campionati nazionali, il weekend tra l'11 e il 12 gennaio sarà denso di trasferte. Appuntamento in Sardegna contro il Cagliari per l'Under 17 di Renna, con la squadra che sarà chiamata a confermare la vetta del suo girone di categoria. Doppia sfida sul campo del Venezia, invece, per Under 16 e Under 15.