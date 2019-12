Milan, settore giovanile: tutti i risultati dello scorso weekend

ULTIME MILAN – Non si ferma più la Primavera: il girone di ritorno inizia con lo stesso marchio con cui aveva chiuso l’andata. Netta vittoria sul campo dello Spezia, 0-3, e testa della classifica ancora salda, con il +6 sull’Hellas Verona. Bel fine settimana anche per l’U18, che vince contro il Torino, per l’U17, corsara a Pordenone, e per l’U16, che in casa contro la Cremonese non sbaglia. Bene l’U13, che supera il Monza, ottimi risultati come sempre anche dalle formazioni femminili.

TUTTI I RISULTATI DEL WEEKEND:

Sabato 14 dicembre

PRIMAVERA: 1° giornata di ritorno: Spezia-Milan 0-3

U13: 13° giornata, Monza-Milan 0-3

U12: 11° giornata, Ausonia 1931-Milan 0-7

U10: 11° giornata, Pro Sesto-Milan 0-4

U11: 11° giornata, Milan-Centro Schiaffino 6-1

U9: 11° giornata, Milan-Enotria 6-3

U17 FEMMINILE: 14° giornata, Parma-Milan 0-8

U11 FEMMINILE: 11° giornata, Ausonia-Milan 6-4

U10 FEMMINILE: 11° giornata, Milan-Vighignolo 7-1

Domenica 15 dicembre

U18: 1° giornata di ritorno, Milan-Torino 2-0

U17: 13° giornata, Pordenone-Milan 1-3

U16: 13° giornata, Milan-Cremonese 3-0

U13 FEMMINILE: 11° giornata, Milan- Forza e Coraggio 7-1

U11 FEMMINILE: recupero 4° giornata, Franco Scarioni-Milan 1-2

