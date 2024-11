Milan, i risultati del Settore Giovanile: prima gioia per l’Under 18

(fonte: acmilan.com) La domenica del Settore Giovanile del Milan si chiude con il risultato più atteso: l'Under 18 si scuote e trova il primo successo stagionale grazie a Di Siena. Dopo tanti pareggi, finalmente i tre punti contro la Sampdoria. Stessa avversaria e stesso risultato per la Primavera femminile, che batte le coetanee blucerchiate con il minimo scarto. Cade al rientro dalla sosta la Primavera maschile, sconfitta 2-0 a Lecce, mentre vince in goleada l'Under 17 contro il Cittadella. Ecco il dettaglio di tutti i risultati del fine settimana del Settore Giovanile rossonero.