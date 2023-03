Milan settore giovanile: ecco il programma del weekend

(fonte:acmilan.com) - Sono ben quindici le partite in programma nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero: un calendario davvero ricco di impegni importanti dove spiccano, in copertina, altri due Derby. Sono l'U16 di Mister Baldo e l'U15 di Mister Bertuzzo, infatti, a incrociare i rispettivi cammini con i pari età dell'Inter in due sfide al vertice dei campionati di categoria. I due Derby si giocheranno domenica 19, data in cui scenderanno in campo anche le formazioni Primavera di Ignazio Abate e Davide Corti: per i ragazzi l'opportunità di proseguire l'ottimo momento di forma, per le ragazze la chance di arrivare al meglio alla Viareggio Cup, al via da martedì 21. In campo anche l'U18, che sabato ospita il Torino al PUMA House of Football.