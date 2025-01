Milan, settore giovanile: ecco tutti i risultati del weekend rossonero

Un weekend contrastato per il Settore Giovanile del Milan , con risultati misti nelle varie categorie. La squadra Primavera maschile, impegnata nella 3ª giornata di ritorno, ha pareggiato 1-1 in trasferta contro la Cremonese, con il gol rossonero messo a segno da Bonomi al 16’. Anche l’Under 17 maschile ha ottenuto lo stesso risultato contro i grigiorossi, terminando la partita sul 3-3: i marcatori per i rossoneri sono stati Cullotta al 29’ del primo tempo e Pinessi , che ha firmato una doppietta tra il 9’ e il 24’ della ripresa.

Sfortunata invece la Primavera femminile, che ha subito una sconfitta casalinga contro il Como per 2-3. Le reti rossonere sono state siglate da Donolato e Longobardi, ma non sono bastate per evitare il ko. La squadra Under 18 maschile ha anche affrontato l’Inter in una partita interna, ma è stata battuta 0-3 dai nerazzurri, mostrando segnali di difficoltà.