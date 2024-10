Milan, i risultati del Settore Giovanile: Kostyuk illumina il derby Under 13

(fonte: acmilan.com) Tante formazioni del Settore Giovanile rossonero hanno vinto e convinto nel weekend che ha chiuso un mese di ottobre intenso e positivo, e molte lo hanno fatto lontano dalle mura amiche. Successi importanti per le due Under 17, la maschile ha calato il poker a Venezia e ha centrato il sesto hurrà consecutivo, vittoria esterna e cinque gol per la femminile. Under 16 e Under 15 hanno superato a domicilio il Mantova, i secondi con un netto 0-6 che ha confermato la leadership in vetta al girone. Ottimi risultati anche per l'U14 - sul campo del Novara - e per l'Under 13, che si è aggiudicata il Derby in casa nerazzurra aggiungendosi alle belle vittorie in trasferta che hanno caratterizzato questo fine settimana. Pari Under 18 nel posticipo.