Milan, il programma del weekend del Settore Giovanile | News

(fonte: acmilan.com) Inizia la stagione per molte squadre del Settore Giovanile rossonero: in questo fine settimana, infatti, inizia il 2023/24 per la Primavera Femminile, per l'Under 18 e per l'Under 17 maschili. Tutte e tre le squadre saranno in campo domenica per dare il via ufficiale alla propria stagione, mentre il weekend verrà inaugurato dalla Primavera maschile. La formazione di Mister Abate torna dopo la sosta e sarà impegnata in trasferta contro il Sassuolo per dare continuità all'ottimo inizio stagionale.