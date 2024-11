(fonte: acmilan.com) Altro fine settimana in arrivo e altra due giorni di attività intensa per le squadre del Settore Giovanile del Milan. Sabato in programma ci sarà la Primavera maschile, che prima di volare in Slovacchia per una sfida decisiva in Youth League sarà di scena sul campo del Lecce. Da sottolineare anche l'appuntamento dell'Under 17, che riceve il Cittadella al PUMA House of Football, oltre agli impegni delle squadre più piccole. Domenica 24 saranno protagoniste soprattutto le Under femminili, a cominciare alla Primavera di Mister Zago che ospiterà la Sampdoria. Stessa avversaria per l'Under 18, a caccia della prima vittoria stagionale.