Primavera Femminile, Sevenius: “Mi piace stare qui, ho il Milan nel cuore”

Milan Primavera Femminile, le parole di Oona Sevenius

"Sono molto felice di aver vinto. La squadra ha lavorato duramente in questo torneo. Poi, è stato difficile quando hanno segnato il secondo gol e siamo andate ai rigori. Quindi sono molto felice e sollevata di aver vinto questa partita. Credo sia positivo aver vinto dopo una gara così intensa, penso che questo renda la nostra squadra ancora più forte ore, anche se giochiamo bene è molto importante fare esperienze di questo genere per imparare a vincere partite difficili. Mi piace molto stare qui, ho già il Milan nel cuore, quindi voglio fare il più possibile per aiutare la squadra a vincere e sì è sempre bello segnare".