Milan Primavera Femminile, Corti: “Peccato aver preso gol nel finale”

"È stata una partita combattuta fino alla fine, peccato per come è finita, prendendo un gol, però è andata bene. Ci portiamo a casa quello e le cose che dobbiamo ancora migliorare da qui alla fine del campionato. Arrivavamo da una serie molto positiva, hanno fatto un girone di qualificazione assolutamente strepitoso, nel quale hanno segnato tantissimi gol. Sapevamo che la partita sarebbe stata diversa e impegnativa, sia per l'età delle ragazze e sia per l'organizzazione stessa dei nostri avversari. Un plauso a loro, che si portano un'esperienza positiva sulla quale poi potremo lavorare con più serenità".

"Penso che sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni davanti alla porta e siamo state poco precise, sono state brave loro a difendere. L'altro insegnamento è che bisogna mantenere la concentrazione viva finché l'arbitro non fischia la fine, senza pensare che il risultato sia consolidato mai, a meno che ci sia un margine diverso rispetto a quello che c'era oggi. Di queste cose parleremo nei prossimi giorni quando ci troveremo, ma per il momento festeggiamo per noi e per la società. Penso che questa vittoria abbia dato una consapevolezza in più rispetto al valore del lottare ed ottenere risultati quindi ci auguriamo che ci dia la possibilità di arrivare in fondo nel modo corretto". Calciomercato Milan – Dalla Premier: che occasione per il centrocampo!