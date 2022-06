Milan, Pioli pesca dalle giovanili: in ritiro c’è il giovane Bartesaghi

Saranno dunque giorni in cui verranno aggregati anche diversi giovani della Primavera e non solo. Tra questi ci sarà Davide Bartesaghi. Come riporta Sprint e Sport, il classe 2005 è stato convocato per i primi giorni di ritiro a Milanello. Si tratta di un terzino sinistro facente parte della squadra Under 17 rossonera. Ragazzo molto talentuoso e su cui al Milan credono tantissimo. Per lui si tratta di una bella soddisfazione ed una chance per far vedere le sue qualità in un contesto molto importante. Difesa e attacco, il Milan guarda al futuro: le ultime news di calciomercato >>>