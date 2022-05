Milan, il programma delle partite del weekend del settore giovanile

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Milan ha diramato gli impegni del prossimo weekend del settore giovanile.

Impegni al Vismara per Under 16 e Under 15, entrambe - contro il Monza i primi, con il Frosinone i secondi - per il ritorno dei Quarti di finale dopo avere vinto in trasferta i rispettivi match d'andata. U17 e U15 femminili attese invece da una nuova giornata delle due fasi interregionali.