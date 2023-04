Milan, il programma del Settore Giovanile: doppio impegno per l’Under 19

In campionato, invece, il settore giovanile rossonero sarà come sempre impegnato in diverse categorie: dalla Primavera femminile all'Under 18, impegni casalinghi e importanti, fino agli U10 e U9 in gara sia sabato che domenica. Under 16 e Under 15 hanno già concluso i rispettivi gironi qualificandosi agli Ottavi che assegneranno lo Scudetto, la stagione regolare è quasi agli sgoccioli e ogni prestazione avrà ancora più valore.