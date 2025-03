Milan, il programma del Settore Giovanile: big match per la Primavera

(fonte: acmilan.com) Sabato intenso, domenica importante. Si sta per aprire un nuovo weekend di campionato per il Settore Giovanile del Milan: la prima a giocare sarà l'Under 10 all'interno di un programma ricco e impegnativo, che prevede il big match della Primavera a domicilio della capolista Roma e del doppio incrocio casalingo di Under 16 e Under 15 col Verona; protagoniste come sempre anche le squadre femminili tra Under 15, impegnata con la Sampdoria, e Under 12, a Milano con l'Alcione. Ma anche Under 11 e Under 10. Ecco, di seguito il programma completo dal sito ufficiale.