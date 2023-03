Milan, successo nel derby e primato per l’Under 14

La selezione giovanile Under 14 del Milan ha trovato il successo nel derby, conquistando in questo modo il primato

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) Vincere un Derby - a qualsiasi età - va ben oltre il risultato sportivo. Affrontate con passione e coraggio, partite di questo calibro possono accrescere l'autostima e regalare momenti di entusiasmo tutti da vivere. In casa nerazzurra, le firme di Grilli e Angelicchio hanno premiato l'Under 14 rossonera al termine di un match equilibrato e intenso. Il 2-1, ottenuto in rimonta, è valso inoltre il primato nel Girone A di categoria per i classe 2009 rossoneri.

"Una grande soddisfazione per i ragazzi" - il commento di Mister Merlo a margine dell'incontro. "Aldilà dell'esito positivo, è un'iniezione di fiducia per un gruppo che sta crescendo giorno dopo giorno. È stata una gara complicata come lo sono tutti i Derby, ma con sacrificio e carattere abbiamo ottenuto una vittoria di spessore".

"In generale, siamo assolutamente soddisfatti dell'andamento del nostro campionato ma soprattutto delle conferme e dei riscontri che riceviamo quotidianamente dai ragazzi" - ha aggiunto il tecnico rossonero. "Il percorso è lungo ma entusiasmante, il nostro lavoro è sempre rivolto alla crescita della squadra e dei singoli".

A cinque giornate dal termine, i giovani rossoneri hanno superato l'Inter in testa alla classifica, conservando un vantaggio anche sul Monza inseguitore. I 29 punti raccolti fin qui sono frutto di un cammino di assoluto valore arricchito dalle 43 realizzazioni totali in 12 gare, marcature che hanno visto coinvolti ben 16 giocatori. Un bottino niente male per provare a difendere il primo posto e avvicinarsi con autorevolezza alla Fase Interregionale.

