Milan Under 17, che prestazione con l’Atalanta! Rimonta da 0-2 a 4-2

Il Milan Under 17 si è reso protagonista di una grandissima prestazione contro l'Atalanta: rimonta da 0-2 a 4-2 e successo in cassaforte

Nella giornata odierna il Milan Under 17 si è reso protagonista di una grandissima prestazione in campionato contro l'Atalanta. I giovani rossoneri, infatti, sono stati impegnati nella 5^ giornata del girone di andata degli Allievi Nazionali U17, in un match tutt'altro che facile contro i pari età orobici. L'incontro era iniziato tutt'altro che bene, dal momento in cui si sono trovati in svantaggio per 0-2. Già nel primo tempo, però, è arrivata la reazione con la rete di Filippo Leonardo Plazzotta, che nel secondo minuto di recupero del primo parziale ha portato il risultato sull'1-2.