Lucchese-Milan Futuro, ecco tutto ciò che c’è da sapere sul match

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili sul match Lucchese-Milan Futuro, valevole per la 7^ giornata della Serie C

(fonte: acmilan.com) Stessi colori, stessa voglia di vincere. Ci prepariamo a una sorta di Derby rossonero in Serie C, l'appuntamento è fissato per lunedì 30 settembre alle 20.45 con Lucchese-Milan Futuro . Per provare a bissare la SPAL, per puntare a ottenere nuovi punti preziosi: spazio alla Match Preview .

QUI MILAN FUTURO

Per i rossoneri è il secondo monday night di fila, sempre in esterna, in un periodo di calendario davvero intenso. Ben cinque gli impegni, compreso questo, giocati da metà mese in poi. Qualche giorno fa la stagione si è accesa grazie al primo successo nella categoria, 2-1 alla SPAL firmato Hodzic e Traorè, sicuramente importante e speriamo trampolino di lancio per il breve-medio periodo. L'atteggiamento, i gol dalla panchina, la reazione dopo il pari sono state le migliori risposte. I progressi sono visibili, il buon verdetto è la conseguenza del lavoro e della crescita collettiva, pure delle ossa che i ragazzi di Mister Bonera si stanno facendo. L'obiettivo, allo stadio Porta Elisa, è di ripartite con energia, cercando di mettere in campo compattezza difensiva ed efficacia offensiva.