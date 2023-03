Milan, i giovani volano: weekend da sogno per Primavera e Under

Risultati importanti sia per la Primavera maschile, vittoria per 0-1 contro il Cagliari, sia per quella femminile, un rotondo 0-4 ai danni della Lazio. Ma non solo, poiché anche le Under fanno faville: vince per 0-5 l'U15, così come l'U11 con un esaltante 2-5 contro l'Alcione. Stesso discorso per l'U9, 2-6 con il Franco Scarioni, l'U12 e l'U10 grazie al roboante 10-1 contro il Masseroni Marchese.