Futuro rossonero nel Settore Giovanile: U15 maschile e femminile sognano lo Scudetto

Nel fine settimana che sancisce la conclusione della stagione del Milan Primavera, ci sono due giovanili rossonere che avanzano con convinzione in quello che resta dell'annata 2024/2025. Sono le due rappresentative Under 15: la maschile bissa il 4-0 dell'andata contro la Roma accedendo alla Semifinale nazionale, dove se la vedrà con la Fiorentina; la femminile conclude con una vittoria la sua fase interregionale, approdando con il vento in poppa alle partite che metteranno in palio lo Scudetto.