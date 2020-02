Verso Inter-Milan, valori delle rose: derby da un miliardo (FOTO)

NEWS MILAN – Domani sera a San Siro si gioca l’ennesimo derby della storia tra Inter e Milan, una delle rivalità più accese e prestigiose del calcio mondiale. Nonostante i due club stiano vivendo un periodo storico non certamente indimenticabile, soprattutto i rossoneri, il prestigio e il valore delle rose resta di alto livello. Addirittura le rose di nerazzurri e rossoneri, insieme, valgono oltre un miliardo di euro.

Abbiamo confrontato nel dettaglio i valori delle due singole rose, facendo riferimento ai dati dei colleghi di Transfermarkt. Quella dell’Inter vale 683 milioni, mentre quella del Milan 399 milioni di euro. Nel quadro generale della Serie A, si piazzano rispettivamente al terzo e al quinto posto.

Nell’Inter, il giocatore con il valore maggiore è il neo-acquisto dal Tottenham Christian Eriksen con 90 milioni. Seguono Lautaro Martinez (80), Romelu Lukaku (75) e il trio De Vrij, Brozovic e Skriniar (valore di 60 milioni ciascuno).

Milan che invece risponde con Gianluigi Donnarumma (valore stimato di 55 milioni). Seguono Alessio Romagnoli (45), Lucas Paquetà (33) e Ante Rebic (30). Inferiore dei primi quattro il valore di Theo Hernandez (25 milioni secondo Transfermarkt), sul quale ci sentiamo di prendere le distanze da Transfermarkt. A nostro avviso il terzino sinistro francese vale almeno il doppio, con tutto il rispetto.

Ma domani sul campo i valori dei singoli lasceranno il tempo che trovano. Conterà essere determinati in ogni occasione, preparati ad ogni eventualità e dimostrare di essere – almeno per una sera – più forti dell’avversario. Ecco le ultimissime di formazione per il derby di domani sera Inter-Milan: continua a leggere >>>

