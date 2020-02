Verso Inter-Milan, statistiche sfavorevoli per i rossoneri: ecco il piano per svoltare

ULTIME NEWS MILAN – Sono molti gli aspetti che portano il Milan al pessimismo per il Derby contro l’Inter. Innanzitutto il distacco notevole in classifica: i nerazzurri, secondi, staccano attualmente i cugini di ben 19 punti. L’arrivo di Antonio Conte e la campagna acquisti invernale che ha portato un campione come Christian Eriksen, hanno rinforzato ancora di più una squadra consapevole delle proprie qualità. Ma è anche vero che si è soliti dire ‘il Derby è una partita a sé’, oppure ‘spesso nei Derby la classifica non conta e vince la squadra sfavorita’. Seguendo queste dicerie, ecco quali potrebbero essere le armi del Milan per sovvertire il pronostico.

Negli ultimi anni l’Inter ha avuto quasi sempre la meglio sul Milan. I nerazzurri sono imbattuti da 7 partite, vincendone le ultime 3. Per trovare un Derby vinto dai rossoneri in campionato bisogna mettere gli orologi indietro fino al 2016, quando l’allora squadra di Sinisa Mihajlovic annientò i rivali per 3-0, grazie alle reti di Alex, Bacca e Niang. In Coppa Italia, invece, fu Patrick Cutrone a segnare il gol del definitivo 1-0 che estromise Handanovic e compagni dalla competizione.

Come fare dunque per invertire questo trend? Innanzitutto sono molti i superstiti rossoneri che si sono resi protagonisti delle ultime vittorie appena citate. Donnarumma, Romagnoli, Kessie, Bonaventura, Biglia sanno come fare per avere la meglio, e devono cercare di prendere in mano la situazione e dirigere i propri compagni meno esperti. Poi c’è lui, quel Zlatan Ibrahimovic che di esperienza ne ha da vendere. Lo svedese ha segnato spesso all’Inter, l’ultima volta nel 2012, quando però una sua doppietta non bastò ad evitare la sconfitta per 4-2. Gruppo storico e Ibrahimovic dunque, ecco le frecce nell’arco rossonero per invertire la rotta nel Derby. Intanto ecco le parole di un grande ex Milan sulla partita e non solo, continua a leggere >>>

