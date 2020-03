Serie A, ipotesi play-off definitivamente sfumata? La situazione

NEWS MILAN – L’ultimo comunicato della Lega Serie A emanato questa sera allontana sempre di più l’ipotesi di play-off e play-out per concludere i campionati. Un’idea sulla quale si è tanto discusso in questi ultimi giorni, addirittura con ipotesi e possibilità tra le più disparate.

Oggi però si sono riuniti i rappresentanti delle Società in video conference, proseguendo la valutazione, iniziata ieri, dell’impatto del COVID-19 sull’attività sportiva. Nel comunicato di questa sera emerge chiara la volontà e la priorità della Lega Calcio in accordo sia con i club italiani che con le altre leghe europee: “La posizione della Lega Serie A, condivisa ieri con i Club e seguita da tutte le altre Leghe europee, resta quella di terminare l’attività sportiva concludendo nei prossimi mesi i campionati nazionali, riprendendoli quando le condizioni sanitarie lo permetteranno”.

Dunque l’ipotesi più accreditata al momento è quella di un rinvio (di qualche mese o, meglio, al 2021) di Euro 2020, . Il che permetterebbe ai club di concludere i campionati nazionali, ma con la chiara intenzione di mettere da parte l’ipotesi play-off e play-out. Non solo in Italia, in quanto quasi tutti i campionato europei sono momentaneamente fermi. Va ricordato che anche le competizioni UEFA sono sospese, dunque il calendario prevede ancora una quantità enorme di partite da giocare.

Tutto comunque è fortemente condizionato alla data in cui si potranno riprendere i campionati. La data del 3 aprile pare molto complicata, visto che in questi ultimi giorni stanno aumentando considerevolmente i contagi tra i calciatori di Serie A e non solo. L’impressione è che prima di inizio maggio, difficilmente si potrà ricominciare. Dunque prima di luglio non si finirà.

Intanto il mondo del calcio continua a fare i conti con il Coronavirus. Nuovo contagiato nella Fiorentina: il comunicato ufficiale >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android