Profiling – Kaio Jorge, il nuovo Firmino per l’attacco del Milan

Nome: Kaio Jorge Pinto Ramos

Età: 18 (nato il 24 gennaio del 2002 a Olinda)

Nazionalità: brasiliana

Squadra: Santos

Ruolo: attaccante

Piede preferito: destro

Prezzo: 7,2 milioni di euro (fonte: transfermarkt)

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – In Brasile si sente parlare già da tempo di Kaio Jorge come uno dei migliori talenti del calcio brasiliano. Su di lui le aspettative sono altissime nonostante la sua tenera età. Il giocatore ha compiuto 18 anni da qualche mese, ma le voci che lo accostano all’Europa sono già molteplici. Il classe 2002 non ha disputato tantissime partite con la maglia del Santos, ma le poche presenze totalizzate sono bastate a far capire di che pasta è fatto.

Kaio Jorge esordisce nel campionato brasiliano a settembre 2018 contro l’Atletico Paranaense, a 16 anni, diventando il sesto più giovane debuttante nella storia del club. Nel 2019 ha conquistato il Mondiale Under-17 con il suo Brasile, segnando la rete del pareggio nella finale vinta per 2-1 contro il Messico. Con i suoi 5 gol si è inoltre classificato secondo nella classifica marcatori della competizione.

In questa stagione ha collezionato 3 presenze in campionato e due in Copa Libertadores, competizione che gli ha permesso di trovare la sua prima gioia contro il Defensa y Justicia. Una rete importantissima per i suoi, che ha completato la rimonta sulla squadra di Hernan Crespo, battuta 2-1. Tanto è bastato per far intravedere le sue enormi qualità, il futuro è tutto nelle sue mani.

Curiosità? Il suo idolo è Roberto Firmino, calciatore al quale viene spesso accostato. L’attaccante del Liverpool è stato scoperto da Ralf Rangnick, che lo ha portato con sé all’Hoffenheim. Sarebbe una bella storia se entrambi si dovessero trovare al Milan il prossimo anno.

