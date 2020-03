Milan, bisogna isolarsi dai problemi societari: testa solo al campo

NEWS MILAN – I problemi societari interni al Milan sono parecchio importanti, e stanno stravolgendo il futuro prossimo del club. Ed è inevitabile che i calciatori in squadra possano essere condizionati in qualche modo. Per alcuni non è la prima volta, penso ai Donnarumma, Romagnoli o Bonaventura. Ne hanno passate tante in questi anni, e proprio la loro esperienza dovrà mantenere alta la concentrazione dei compagni.

E poi c’è Zlatan Ibrahimovic, che sa bene quanto le vicende extra-campo possano condizionare le prestazioni sul campo. Proprio lui che con un messaggio su Instagram ha provato ad accentrare l’attenzione mediatica. Non è chiaro dove lo svedese voglia andare a parare, ma siamo sicuri che ha a cuore il bene del Milan e valuterà con attenzione il suo futuro.

Domenica si torna, finalmente, a giocare. I rinvii di queste settimane, non sono affatto giovati alla squadra, visto che si è fondamentalmente solo parlato delle problematiche societarie. Attendiamo la risposta sul campo, contro un Genoa forte della ‘non presenza’ dei tifosi rossoneri. Il Milan non ha grosse ambizioni di classifica, se non lottare per il quinto posto per evitare i preliminari d’Europa League. Lo stop di Firenze, ha spezzato i sogni (ora utopistici) di Champions League.

Intanto nella tarda mattinata sono arrivate le dichiarazioni di Gianluigi Donnarumma: continua a leggere >>>

