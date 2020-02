Fiorentina-Milan, Gabbia titolare. Altra grande chance per il difensore

NEWS MILAN – Momento davvero importante per la carriera di Davide Gabbia. Il classe 1999, dopo il debutto in Serie A lunedì scorso contro il Torino, dovrebbe giocare titolare contro la Fiorentina, partita in programma domani sera allo stadio Franchi.

Se le indiscrezioni della vigilia fossero confermate, per Gabbia sarebbe l’esordio in Serie A dal primo minuto con la maglia rossonera. Attestato di fiducia importante da parte di Pioli, che vuole sfruttare il momento positivo del difensore dopo l’ottima prova contro i granata: il numero 46 rossonero, sebbene sia dovuto entrare subito in campo senza riscaldamento dopo l’infortunio di Kjaer, si è fatto trovato pronto, dimostrando personalità e grande senso della posizione.

Fare bene contro Belotti non è mai facile, ma domani probabilmente il livello di difficoltà si alzerà ulteriormente. La Fiorentina, infatti, schiererà il tandem Chiesa-Vlahovic, che sono due attaccanti molto tecnici e veloci, così come hanno dimostrato nell’ultimo turno di campionato contro la Sampdoria. Certo, sarebbe ingiusto dare tante responsabilità a Gabbia, alla seconda partita in Serie A, ma indubbiamente quello di domani rappresenta un test importante per il difensore. Un’eventuale prova positiva consentirebbe a Gabbia di scalare ulteriormente le gerarchie del tecnico, visto che l’unico inamovibile in difesa è il capitano Romagnoli.

Vedremo cosa succederà, ma di sicuro quella di Gabbia è una storia che ancora una volta dimostra l'imprevedibilità del calcio: totalmente chiuso nella prima parte di stagione, il classe 199 nel mercato di gennaio è stato a un passo dal vestire la maglia del Parma, ma ora le cose sono completamente cambiate. Il difensore avrà nuovamente domani la possibilità di dimostrare il suo valore. Le potenzialità sono infinite, ma solo il campo potrà dare un responso davvero attendibile. Il popolo rossonero ci crede.

