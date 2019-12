Calciomercato Milan – Via Castillejo? Cifre e impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – Trattative, acquisti e cessioni, inutile negarlo, saranno valutati in base all’impatto a bilancio che avranno: la cifra incassata, l’ingaggio risparmiato e l’eventuale plus/minusvalenza effettuata. E’ anche il caso di Samu Castillejo.

La prima parte di stagione non è stata particolarmente felice per Samu Castillejo. L’esterno offensivo spagnolo ha infatti trovato pochissimo spazio e ha palesato, dopo le difficoltà dello scorso anno, problemi di adattamento sia con Marco Giampaolo che con Stefano Pioli. In vista del mercato di gennaio questo potrebbe indurre il calciatore e la società a guardarsi intorno e a studiare una soluzione di uscita che possa soddisfare tutti.

Dando un’occhiata ai valori di bilancio (fonte Calcio e Finanza) si evince però come sia difficile pensare ad una cessione di Castillejo a gennaio. In vista della seconda parte di stagione, lo spagnolo ha un costo pari a €3.187.500 (€ 1.875.000 di ammortamento e € 1.312.500 di stipendio lordo), ma soprattutto ha un valore netto di € 13.125.000. Lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 13 milioni costituirebbe per il Milan una minusvalenza, cosa che di questi tempi il club rossonero deve assolutamente cercare di evitare.

Visto che ad oggi il valore del calciatore è certamente inferiore a quella cifra, il Diavolo potrebbe provare l’opzione del prestito. In quel caso infatti si registrerebbe un lieve risparmio sull’ingaggio (€ 1.312.500), a cui però si potrebbero aggiungere una cifra relativa al potenziale prestito oneroso e soprattutto la possibilità di rivalutare il calciatore. A conti fatti, dunque, questa si presenta come la soluzione migliore per il Milan e per il ragazzo stesso.

