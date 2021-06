Turchia-Italia, Marchisio: “E’ il momento di dimostrare il proprio valore”

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della Nazionale nel prepartita di Turchia-Italia, gara inaugurale di Euro2020

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Claudio Marchisio ha parlato dell'Italia impegnata questa sera contro la Turchia. Ecco cosa ha detto l'ex del centrocampista della Juventus. "Il reparto di centrocampo è il più colpito con Verratti che sarà recuperato solo dalla prossima gara e Pellegrini che ha dovuto lasciare il posto a Castrovilli. Ma la fortuna di questa Nazionale è che c'è una rosa ampia, che Mancini ha potuto testare nel corso dei mesi. Ma ora è il momento di dimostrare sul campo il proprio valore. La prima sfida è sempre la più difficile perché non sai come reagisci e come può reagire la squadra avversaria".