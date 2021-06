Turchia-Italia 0-3, Mancini: “Speravo in un inizio così, ottima gara” | News

Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell'Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita vinta contro la Turchia per 3-0

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Turchia-Italia, Roberto Mancini ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi. "Speravo in un inizio così, ci fa piacere aver giocato bene e divertito il pubblico. Spero che gli italiani abbiano passato una bella serata. Noi abbiamo giocato bene, non abbiamo mai mollato, insomma è stata un'ottima gara. Noi siamo consapevoli di avere un'ottima squadra, e sappiamo che possiamo ancora migliorare, anche con i ragazzi giovani che non hanno ancora esperienza europea".