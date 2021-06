Malore Eriksen, Marotta: “Christian sta meglio, Kjaer è stato importante”

Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato della scampata tragedia che ha visto protagonista Eriksen e il difensore milanista Kjaer

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di ciò che è successo ieri pomeriggio nel match di Euro2020 tra Danimarca e Finlandia. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, Eriksen ha avuto un arresto cardiaco: fondamentali l'intervento del milanista Kjaer e dei medici sanitari che hanno evitato una vera e propria tragedia. Ecco cosa ha detto in merito il dirigente nerazzurro. "La cosa più bella è che Eriksen ci ha mandato un messaggio nella nostra chat in cui ci rassicurava e in cui si augurava di tornare presto. La dinamica di ciò che è successo lasciava presagire qualcosa di drammatico, menomale non è stato così. Christian sta molto meglio. Siamo qui a commentare un pomeriggio di grande paura, ma che si è concluso con una situazione lieta e positiva per tutti. Non posso e non voglio entrare nel merito, dato che il calciatore è in nazionale. Giusto che siano loro a diramare comunicati. Posso dire che verranno fatte le opportune valutazioni. L'intervento di Kjaer è stato sicuramente molto importante. Così come quello della struttura sanitaria presente allo stadio. E oggi così possiamo raccontare quello che è successo e che invece faceva presagire cose drammatiche".