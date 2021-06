Malore Eriksen, Lukaku: “Quello che ha fatto Kjaer è molto importante”

Romelu Lukaku ha parlato di Simon Kjaer e del suo atto eroico alla vigilia del match di Euro2020 tra Belgio e Danimarca: ecco cosa ha detto

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Belgio-Danimarca, Romelu Lukaku ha parlato di ciò che è successo al suo compagno di squadra all'Inter, Christian Eriksen, e dell'atto eroico del milanista Simon Kjaer. Queste le parole dell'attaccante interista. "Se vedete cos'ha fatto Kjaer per Eriksen è molto, molto importante. Con un corso di primo soccorso per i calciatori tutti noi sapremmo cosa fare in situazioni del genere".