Italia-Spagna, Del Piero: “Morata? Gli auguro di segnare, non di passare”

Carmelo Barillà

Alessandro Del Piero, ex attaccante di Juventus e Nazionale, ha analizzato la sfida di stasera tra Italia e Spagna, semifinale degli Europei 2021. Nella lunga intervista rilasciata al quotidiano iberico 'AS' c'è spazio anche per un momento amarcord, purtroppo negativo per l'Italia: "Quello del 2008 è un ricordo che poi è diventato più dolce. Mi sono reso conto che abbiamo perso - soltanto ai rigori - contro una squadra che poi ha fatto la storia vincendo due Europei e un Mondiale".

Si passa poi alla gara di stasera: "Le due squadre ci arrivano con grande fiducia, in crescita, e senza essere partite da favorite in questo Europeo. Contrariamente al passato, l’Italia ha messo in mostra un gioco addirittura migliore rispetto a quello della Spagna. Penso che gli Azzurri non siano favoriti, ma i valori sono molto vicini".

Sui punti di forza e deboli di Italia e Spagna, Del Piero risponde così: "Il nostro punto di forza è il gioco, la consapevolezza di quello che la squadra sa fare e vuole fare. Il difetto è, talvolta, qualche limite in fase di conclusione, per concretizzare la superiorità che quasi sempre abbiamo dimostrato in campo rispetto agli avversari. A me piace la Spagna, soprattutto nel girone credo che abbia raccolto meno di quanto ha prodotto. Ha un palleggio non fine a se stesso, ma sono capaci anche di verticalizzare con efficacia. Gli unici limiti mostrati sono secondo me sotto porta".

Bisognerà fare attenzione a Pedri, ragazzino del Barcellona che si è messo particolarmente in mostra: "Ha dimostrato una dote fondamentale, la personalità. Penso che queste caratteristiche le abbia ora e le avrà fra dieci anni: il futuro è suo, e non può che migliorare".

Infine una battuta anche su Alvaro Morata, spesso criticato, alla pari di Ciro Immobile: "Credo che Morata sia forte della fiducia di Luis Enrique, che gli dimostra di valutare il suo rendimento non solo alla luce dei gol. Le critiche in Nazionale arrivano spesso. Auguro ovviamente ad Alvaro di fare gol, ma non di passare il turno!".