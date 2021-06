Italia, la nota della FIGC: “Gli azzurri si inginocchieranno, ma…”

Diffusa una nota ufficiale della FIGC in cui si spiega che l'Italia contro il Belgio si inginocchierà, ma senza condividere la campagna.

Venerdì 2 luglio, alle 21:00 e a Monaco di Baviera, l'Italia sarà impegnata per i quarti di finale degli Europei 2021 contro il Belgio. Dopo le tante polemiche sul fatto che gli azzurri non si sono inginocchiati prima dell'ultimo match, i giocatori si inginocchieranno la prossima volta. Ecco la nota ufficiale della FIGC: "Come ha spiegato Chiellini, la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari, non per la campagna in sé che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i nostri sono rimasti in piedi. Se quelli del Belgio lo faranno, anche i nostri saranno solidali con loro".