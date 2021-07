Italia-Inghilterra, Foden dà forfait: l’inglese sarà assente

Niente Italia-Inghilterra per Foden: l'esterno d'attacco si è fatto male durante la rifinitura e non sarà disponibile stasera.

Stasera si giocherà Italia-Inghilterra, finale degli Europei 2021, e, seppur non troppo sportivamente, la nazionale azzurra può sorridere per l'assenza di Phil Foden. Nulla di grave per lui, quindi ci può stare un piccolo sospiro di sollievo. La nazionale inglese perde una pedina importante, seppur non sempre titolare. Il classe 2000 del Manchester City è certamente un giocatore di grande qualità, in grado di fare la differenza. Come accennato, però, stasera non sarà disponibile a causa di un piccolo problema fisico. Ha subito un piccolo trauma che l'ha costretto a saltare la rifinitura. La speranza dell'Inghilterra era di recuperarlo, ma alla fine si è dovuto arrendere e non ci sarà.