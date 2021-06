Italia-Galles 1-0: fischi per Donnarumma al momento della sostituzione

Durante Italia-Galles, Roberto Mancini ha sostituito Donnarumma con Sirigu: dall'Olimpico si è sentito qualche fischio per l'ex Milan

Una sostituzione sicuramente curiosa, ma di estrema importanza ai fini del gruppo, quella effettuata dal c.t. Roberto Mancini durante Italia-Galles. Arrivati al minuto 89, con il risultato di 1-0 in favore degli azzurri, l'allenatore ha sostituito Gianluigi Donnarumma con Salvatore Sirigu. Dagli spalti è arrivato qualche fischio per il portiere della Nazionale, probabilmente qualche tifoso milanista non avrà perso l'occasione per non aver apprezzato la scelta di lasciare il Milan a parametro zero.