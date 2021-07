Inghilterra, Stones non ha dubbi: “Su Sterling era rigore, l’ho rivisto”

John Stones, difensore centrale dell'Inghilterra, è ritornato sul rigore dubbio fischiato a Sterling in semifinale. Queste le dichiarazioni

Sulla VAR "Non ci sono grandissime differenze tra qui e la Premier. Quando sei in campo sei in una bolla, il tempo che trascorre nelle decisioni è rapido, a volte vorrei che controllassero anche di più. Non posso controllare come fanno le cose o criticare come non le fanno. Essere un arbitro è difficile, oggi, penso a giocare e a fare il mio".