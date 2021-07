Europei, vince Donnarumma. Ibrahimovic: “Un anno con me e hai già capito”

Gigio Donnarumma ha vinto gli Europei con l'Italia. E Zlatan Ibrahimovic da par suo ha fatto i complimenti all'ormai ex portiere del Milan

Daniele Triolo

Gianluigi Donnarumma ha vinto, ieri sera a Wembley (Londra), i Campionati Europei di calcio con l'Italia. L'ex portiere del Milan, prossimo all'annuncio ufficiale con il PSG, è stato decisivo, nella serie finale dei calci di rigore, parando i tiri di Jadon Sancho e Bukayo Saka.

E Zlatan Ibrahimovic, ormai suo ex compagno di squadra in maglia rossonera, ha voluto fare i complimenti, da par suo, al giovane portiere azzurro con una storia pubblicata sul suo account del popolare social network 'Instagram'. Un siparietto, in effetti, tutto da ridere.

"Un anno con me hai già capito", ha commentato Ibrahimovic, con un cuore gigante, come didascalia alla foto di Donnarumma che bacia la coppa di Campione d'Europa. Questo perché lo svedese pensa di aver fatto molto per la maturazione del ragazzo, insegnandogli, di fatto, a vincere.

"Prego", ha chiosato, poi, Ibrahimovic nel complimentarsi con Donnarumma per l'impresa compiuta ieri sera dagli Azzurri di Roberto Mancini contro l'Inghilterra di Gareth Southgate, da tutti data per favorita.