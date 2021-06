Europei 2021, Zeman: “L’Italia può giocarsela con tutti”

L'allenatore Zeman ha espresso un parere sull'Italia a questi Europei 2021. Parere più che positivo. Ecco le sue parole.

Il girone degli Europei 2021 ha visto l'Italia vincere agevolmente e qualificarsi da prima in classifica e Zdenek Zeman sembra vedere proprio negli Azzurri una delle squadre favorite per la vittoria finale. Ai microfoni di Sky, infatti, ha parlato così della nazionale italiana: "Sono contento che Insigne, Immobile e Verratti abbiano trovato spazio. C'è anche Florenzi e c'è Barella, che ho avuto a Cagliari anche se serviva più alla Primavera. Prima degli Europei ho detto che l'Italia è favorita, certo ci sono Nazionali forti, ma sono convinto che l'Italia abbia le qualità per lottare con tutti. Mancini fa giocare la squadra, lascia andare avanti il talento ed è più facile così".