Europei 2021 – Verdone, Conti e D’Amore pazzi per l’Italia: “Ci esalta”

Domani sera la finale degli Europei 2021 tra Italia e Inghilterra a Wembley. Ecco il parere sulla Nazionale di tre tifosi d'eccezione.

Il primo è Carlo Verdone, noto attore e regista romano. Ecco le sue parole: "La Nazionale di Mancini sta facendo innamorare tutti. Ha un modo di giocare più veloce e rapido di tante altre del passato, finalmente un po' all'inglese. Vedere gli azzurri in campo ora è divertente. Non sempre le cose vanno come dovrebbero andare, ma quello che si percepisce è una grande energia e un enorme entusiasmo tra i calciatori. Questo dipende di certo anche dal c.t., che sta facendo un bel lavoro. Non esistono giocatori simbolo, non è più tempo per i Rivera, i Boninsegna, i Riva o i Mazzola. In questa squadra in particolare, tutti lavorano l'uno per l'altro e se qualcuno è difficoltà ce n'è un altro pronto a compensare. Sono un gruppo ben concepito. Direi che potrebbe segnare chiunque, da Barella a Chiellini di testa. Ma se proprio dovessi scommettere... Dico due marcatori, Chiesa e Insigne. La vedrò a casa e quando sarà finita, comunque vada, andrò a letto perché lunedì ho la sveglia presto per tornare sul set. Non mi terranno sveglio perché io mi metto i tappi! Di certo però mi addormenterei con il sorriso in caso di vittoria".