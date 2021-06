Europei 2021 – Portogallo, Cancelo positivo al CoVid: convocato Dalot

Diogo Dalot convocato dal Portogallo per gli Europei vista l'improvvisa indisponibilità di Joao Cancelo del Manchester City

Fernando Santos, Commissario Tecnico del Portogallo, ha convocato Diogo Dalot, difensore del Manchester United nell'ultima stagione in prestito al Milan, per i Campionati Europei. Dalot sostituirà Joao Cancelo, terzino del Manchester City, risultato positivo al CoVid_19 in occasione dell'ultimo tampone.