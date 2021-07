Europei 2021 – Kjaer: “Fiero della mia squadra, potevamo segnare più gol”

Simon Kjaer, capitano della Danimarca e difensore del Milan, ha commentato l'eliminazione della sua nazionale in semifinale degli Europei

Simon Kjaer , difensore del Milan e capitano della Danimarca , ha commentato l'eliminazione della sua nazionale in semifinale degli Europei 2021 , per mano dell' Inghilterra . Di seguito le sue parole riportate da 'Alfredopedulla.com'.

"È stata un’avventura fantastica, sono dispiaciuto che sia finita. Il sostegno che abbiamo ricevuto è andato oltre le mie aspettative. Sono fiero. Ma sono anche deluso per non essere riusciti ad arrivare in finale. Abbiamo giocato molto bene questa partita. Alcuni momenti abbiamo avuto dei cali ma questo non ci ha ostacolato".