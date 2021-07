Europei 2021 – Italia-Inghilterra, Cabrini: “Giocare a Wembley non inciderà”

L'ex difensore della nazionale Antonio Cabrini dice la sua sulla questione Wembley: "Italia-Inghilterra? Lo stadio non inciderà"

Italia e Inghilterra sono pronte a darsi battaglia nel bellissimo stadio di Wembley in una partita valida per la finale degli Europei. La partita inizierà alle ore 21 e sarà visibile sia sulla RAI che su Sky. Da giorni si dice che gli inglesi siano favoriti, soprattutto per il fatto di giocare in casa con uno stadio tutto esaurito: solo 1000 italiani residenti in Inghilterra potranno recarsi a Wembley.