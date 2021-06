Europei 2021 – Italia, dove vedere la nazionale in TV

Si avvicinano gli Europei 2021: manca ormai solo una settimana. Grande entusiasmo attorno all'Italia. Ecco dove vedere i match in TV.

Manca ormai solo una settimana all'inizio degli Europei 2021 . L'11 giugno la gara inaugurale, con proprio l' Italia di Roberto Mancini protagonista. Gli azzurri affronteranno la Turchia nel primo match. Ricordiamo che tutte le gare della nazionale azzurra si giocheranno "in casa", allo Stadio Olimpico di Roma. Ci sarà finalmente il pubblico sugli spalti, seppur in percentuale ridotta. Non tutti potranno godersi lo spettacolo dal vivo. Per chi non potrà farlo, ecco dove si possono seguire i match in televisione.

Ovviamente, come da tradizione, la Rai si è aggiudicata i diritti di tutte le gare della Nazionale. Di conseguenza, chi fosse interessato solo alle sfide della formazione azzurra potrà seguirle senza difficoltà su Rai 1, anche in HD sul canale 501. Per chi fosse dotato di un decoder TivùSat, infine, ci sarà anche la possibilità di vederle in 4K, sull'apposito canale della Rai. Ovviamente però l'Italia sarà trasmessa anche da Sky, che si è aggiudicato tutti gli Europei 2021 in esclusiva. Il colosso satellitare trasmetterà i match in Super HD, come sempre. Per chi avesse Sky Q via satellite e ovviamente un televisore abilitato, c'è anche la possibilità del 4K HDR. Ovviamente Sky può essere visto anche in streaming grazie al servizio Sky Go, dedicato agli abbonati, e al servizio (esclusivamente via internet) di Now. Costi degli abbonamenti ovviamente variabili.