Europei 2021 – Inghilterra-Ucraina, Sileri: “Controlli fino agli ingressi”

Uno dei quarti di finale degli Europei 2021, quello tra Inghilterra e Ucraina, si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. La situazione del Covid in Gran Bretagna, però, preoccupa. Così, lo fa anche l'arrivo dei tifosi inglesi nella Capitale. Di questo ha parlato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. Ecco le sue parole ai microfoni del CorSera: "La quarantena deve essere osservata in maniera rigorosa. Nel Regno Unito il numero dei contagi è in salita e anche quello dei decessi, sia pur di poco. Lo spostamento di migliaia di persone, da zone dove il virus circola in quel modo, comporta evidenti rischi. Non è facile controllare migliaia di persone, come non è facile presidiare tutti i possibili punti di arrivo nel nostro Paese. È comunque in fase di definizione un piano per fronteggiare la situazione, ho fiducia nel lavoro delle autorità competenti. Io personalmente metterei controlli mirati anche all'ingresso dello stadio come estrema barriera: se vuoi entrare, devi dimostrare quando sei entrato in Italia".