Europei 2021: i giocatori del Milan impegnati nel torneo | Calcio News

Saranno soltanto cinque i calciatori del Milan impegnati ai Campionati Europei in programma dall'11 giugno all'11 luglio. Di questi, oltretutto, uno sta per arrivare e quindi deve ancora giocare la sua prima gara in maglia rossonera, mentre, al contrario, due potrebbero essere ai saluti. Vediamoli velocemente in rassegna.