Europei 2021 – Gravina: “Obiettivo è Webley, ma dalle semifinali in avanti”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato degli Europei e si augura che l'Italia possa arrivare nelle fasi finali del torneo

Intervenuto prima dell'inaugurazione ufficiale del consiglio federale a 'Casa Azzurri', il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato dell'Italia di Roberto Mancini. Queste le sue parole sulla Nazionale che da domani sarà impegnata agli Europei. "Il risultato finale è difficilissimo, ma noi difficoltà le sappiano affrontare. L'auspicio è quello di prendere un aereo e andare a Wembley, non per fare il quarto di finale ma di fermarci il più tempo possibile lì e quindi giocarci dalle semifinali in avanti. L'entusiasmo a me piace da morire, io sono più entusiasta di voi, ma dobbiamo restare con i piedi per terra, di scontato non c'è nulla. Il messaggio che oggi emerge è che c'è tanto amore per il calcio. Mi auguro che questo entusiasmo possa contaminare anche altre realtà del calcio".