Europei 2021, Francia-Svizzera 7-8 (dcr): Mbappé sbaglia il rigore decisivo

Si è chiuso sul punteggio di 7-8 (dcr) l'ottavo di finale degli Europei 2021 tra Francia e Svizzera, con Maignan, del Milan, tra i francesi.

Continuano gli ottavi di finale degli Europei 2021 e la seconda partita di oggi è stata Francia-Svizzera, con anche Mike Maignan, portiere francese classe 1995, nuovo acquisto del Milan. Anche oggi, ovviamente, non è stato schierato. Risultato che però non ha sorriso alla formazione di Maignan. Il punteggio finale è stato di 7-8 dopo i calci di rigore: una partita assurda. Prima Svizzera in vantaggio, poi l'ex rossonero Ricardo Rodriguez sbaglia un rigore e in 3 minuti la Francia la ribalta. Paul Pogba sembra chiuderla, ma la Svizzera la riagguanta proprio all'ultimo sul 3-3. Dal dischetto segnano tutti tranne Kylian Mbappé, per ultimo. Campioni del Mondo eliminati. La Svizzer aora incontrerà ai quarti di finale la Spagna, che ha battuto oggi pomeriggio la Croazia. I quarti di finale saranno invece il 2 luglio a San Pietroburgo, alle 18:00. Questo lato del tabellone è quello in cui si trova l'Italia, che ha affrontato invece l'Austria agli ottavi, e che sarà impegnata col Belgio ai quarti. Intanto ecco le top news di oggi sul mercato del Milan >>>