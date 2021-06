Europei 2021 – Draghi: “Finale in un Paese dove non crescono i contagi”

Il Presidente del Consiglio dell'Italia, Mario Draghi, ha parlato della possibilità di far svolgere la finale degli Europei a Roma

Intervenuto durante la conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel, il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ha parlato della possibilità di far svolgere la finale di Euro2020 a Roma. Queste le parole del Premier. "Trasferire la finale degli Europei a Roma dalla Gran Bretagna, dove corre la variante Delta? Rispondo sì per adoperarmi perché la finale non si faccia in un Paese in cui i contagi stanno salendo rapidamente". Parole non condivise dalla Uefa che, al contrario, avrebbe chiesto al governo inglese di far aumentare a 65mila spettatori la capienza di Wembley per le semifinali e la finale.