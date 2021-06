Europei 2021 – Bierhoff: “Germania non inferiore a Francia e Portogallo”

L'ex rossonero Olivier Bierhoff ha parlato della Germania impegnata in un girone di ferro ad Euro2020 insieme a Francia e Portogallo

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Olivier Bierhoff, direttore della Nazionale tedesca, ha parlato della Germania impegnata ad Euro2020. Ecco cosa ha detto l'ex attaccante del Milan. "Dobbiamo avere fiducia in noi stessi sapendo che abbiamo parecchi giocatori che hanno vinto le due ultime Champions. Ma arriviamo da due anni difficili, con molte critiche e poca continuità, sappiamo che in questo girone tutto è possibile, sarà una bella lotta. Non ci si può permettere un passo falso, ma non ci sentiamo i terzi, bensì all’altezza di Francia e Portogallo. La Germania nei momenti clou viene sempre fuori". Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Giroud, Dzeko, De Paul e non solo