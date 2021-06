Europei 2021 – Acerbi: “Meglio marcare Ronaldo o Lukaku? Non ho dubbi”

Francesco Acerbi, difensore della Nazionale italiana, pensa già ai quarti degli Europei 2021. Cristiano Ronaldo o Lukaku? Nessun dubbio

Francesco Acerbi, tra i protagonisti della vittoria dell'Italia sull'Austria agli Europei 2021 (suo l'assist per il gol di Pessina), ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine partita, in zona mista. Si parte dalla sofferenza della squadra di Mancini contro una squadra arcigna: "Sapevamo delle difficoltà, ci eravamo detti anche prima della partita che qualcuno ci potesse fare prima o poi gol. Tanti elogi, tanti complimenti, sembrava quasi che dovessimo vincere l'Europeo a mani basse. Siamo stati brutti ma efficaci anche perché l'Austria era chiusa e forse noi eravamo un po' contratti. Forse dovevamo palleggiare un po' di più in certi momenti della partita ma questa è una partita che si vince in maniera sporca".