Cassano: “L’Italia non è fra le prime 5 d’Europa, ma può farle impazzire”

Antonio Cassano, in una recente intervista, ha detto la sua sulla Nazionale italiana di calcio impegnata agli imminenti Europei

Intervenuto ai microfoni de 'Il Giornale', Antonio Cassano ha parlato della Nazionale allenata da Roberto Mancini. Questo il suo pensiero sugli azzurri. "L'Italia non è tra le prime cinque d'Europa, ma è pronta a farle impazzire. La Francia è davanti a tutti, ha tre squadre e anche Benzema. Poi Inghilterra, Spagna, Belgio, Portogallo. L'Italia? Sulla carta non è tra le prime cinque, poi si vedrà. All'appello bisogna considerare che manca anche la Germania. Lineker dice che alla fine arrivano i tedeschi, io me li aspetto".